Haben Dua Lipa und Callum Turner auf einer Aftershowparty nur getanzt oder sind sie in love? Hier erfÀhrst du mehr.

Das GerĂŒcht macht Hollywood verrĂŒckt: Dua Lipa und Callum Turner (spielte Theseus Scamander in Phantastische Tierwesen) sollen sich daten. Das will zumindest "Page Six" wissen und bezieht sich auf Insider-Infos.

Dua Lipa und Callum Turner sollen ein Paar sein Dauer 0:27 min Dua Lipa und Callum Turner sollen ein Paar sein

Dua Lipa soll Callum Turner zur Premiere begleitet haben

Zuerst hatte "TMZ" berichtet, dass die beiden am Mittwochabend auf einer Aftershowparty in Los Angeles zusammen getanzt haben. Die Website postete auch ein TikTok mit einem unscharfen Video.

Anlass der Party war die Premiere von Callums neuer Serie "Masters of the Air".

Wichtig: Zu den Liebes-GerĂŒchten haben beide (noch) nichts gesagt. Es ist also nichts offiziell.