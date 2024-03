"Earth Hour 2024": Warum es für eine Stunde dunkel wurde 💡

Die Umweltschutzorganisation WWF hatte wieder dazu aufgerufen, f├╝r eine Stunde die Lichter weltweit auszumachen.

Neuseeland hatte mit der "Earth Hour 2024" als erstes gestartet. Um 20:30 Uhr ging es am Samstagabend in Deutschland los. Die globale Klima- und Umweltschutzaktion des WWF wurde 2007 in Australien ins Leben gerufen und fand schon zum 18. Mal statt.

Wir schalten gemeinsam das Licht aus und setzen ein Zeichen für eine klimagerechte Gesellschaft, einen ambitionierten Klimaschutz und eine starke Demokratie.

Was mache ich w├Ąhrend der Earth Hour?

Die Zeit kann man der Erde widmen und etwas Positives f├╝r den Planeten tun, so WWF. Zum Beispiel gesund und klimafreundlich kochen, plastikfrei einkaufen oder einen Baum pflanzen. Der WWF hat verschiedene Ideen und Mitmach-Angebote, die man w├Ąhrend der Earth Hour machen kann.

"Earth Hour 2024": Diese Orte waren dabei

Nicht nur zuhause machten die Menschen das Licht aus - auch Sehensw├╝rdigkeiten, Bauwerke und teilweise Stra├čen wurden von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr nicht beleuchtet. So waren zum Beispiel der K├Âlner Dom oder auch das Brandenburger Tor f├╝r eine Stunde dunkel. Auch viele St├Ądte und Gemeinden in BW und RLP machten bei der Aktion mit.

Earth Hour 2024 - In diesen St├Ądten in RLP wurde es dunkel