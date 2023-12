Ehemann im Rage Mode 🤬 Flugzeug muss zwischenlanden

Eigentlich war die Maschine von M├╝nchen nach Bangkok unterwegs. Doch daraus wurde erstmal nichts.

W├Ąhrend des Fluges fingen ein Mann und seine Frau an zu streiten. Der Zoff eskalierte so sehr, dass die Frau zu einem Piloten ging, um sich zu beschweren. Das berichten mehrere Medien, darunter "The Telegraph" aus Indien.

W├Ąhrend Streit an Bord: Hat er nicht gemacht?!

Daraufhin warf der Mann mit Lebensmitteln um sich und z├╝ndelte mit einem Feuerzeug herum. Er soll sich sogar ausgezogen und andere Personen geschlagen und bedroht haben.

Letzlich musste das Flugzeug einen Zwischenstopp in Neu-Delhi einlegen. Der Mann wurde vor Ort von Soldaten aus dem Flieger gebracht. Danach ging es weiter nach Bangkok - mit rund zwei Stunden Versp├Ątung.

Wie geht es weiter?

Es ist noch nicht safe, ob der Mann zur indischen Polizei muss oder zur├╝ck nach Deutschland geschickt wird. Die betroffene Airline Lufthansa stehe in Kontakt mit der Deutschen Botschaft. Diese pr├╝ft derzeit, ob sie rechtliche Schritte einleitet.

