Dieser neue Haustiertrend ist nichts für schwache Nerven!

Riesenschnecken sind wohl jetzt die neuen Hunde oder Katzen. Ganz ungefährlich ist die Haltung aber nicht.

Man hat sie schon oft auf TikTok gesehen: die afrikanische Riesenschnecke wird in Europa immer beliebter. Sie kann by the way bis zu 20 cm lang werden! Eine Schweizer Uni warnt aber jetzt vor deren Haltung.

Man kann sie als Haustiere halten, aber...

Das Wissenschaftsteam der Uni Lausanne erklärt, welche Risiken es zu beachten gibt:

Bei Hautkontakt können Krankheiten übertragen werden. Durch den Ratten-Lungen-Wurm kann zum Beispiel eine Hirnhautentzündung beim Menschen ausgelöst werden.

Die Achatschnecke wurde von der Naturschutzunion (IUCN) als gefährliche invasive Art eingestuft. Sie gilt sogar als Pest.

Social Media ist nicht die beste Infoquelle für Riesenschnecken

Auf Social Media findet man viele Videos, in denen Menschen behaupten, dass die Schnecken gut für die Haut wären. Aber Vorsicht! Das erhöht das Risiko für übertragbare Krankheiten noch. Falls du eine Riesenschnecke halten willst, solltest du dich vorher bei Züchtern und Tierschützern gut informieren.

Beim Thema Umwelt sieht es etwas besser aus