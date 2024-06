Ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger sollen den Einbruchsversuch in das Juweliergeschäft zusammen gestartet haben.

Passiert ist das am Dienstagvormittag am Münsterplatz in Ulm, das sind die Facts:

Die beiden jungen Männer sollen maskiert mit einem Motorroller vor das Geschäft gefahren sein.

Der 15-Jährige hat laut der Polizei dann versucht, mit einem Hammer die Schaufensterscheibe einzuschlagen.

Die Scheibe ist zwar gesplittert, aber das Sicherheitsglas ist nicht gebrochen.

Deshalb sollen die beiden auf ihrem Motorroller geflüchtet sein.

Einbruchsversuch in Ulmer Juwelier scheitert - und endet bei der Polizei

Die Polizei hat die Tatverdächtigen eine halbe Stunde später geschnappt. Sogar ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Der 15-Jährige wurde seiner Mutter übergeben und auch der 19-Jährige wurde erst mal freigelassen.

Wenn du was gesehen hast - die Polizei sucht noch Zeugen und Videos von der Tat. Melde dich unter der 0731/188-0.

