Nach Geiselnahme in Hamburg: So sollen deutsche Flughäfen sicherer werden

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Die Regierung will das Eindringen in den Sicherheitsbereich an Flughäfen als Straftat ahnden. Dafür muss ein Gesetz geändert werden.

Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing hat am Samstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, dass die Geiselnahme in Hamburg gezeigt hat, welche Schwachstellen die Sicherheitskonzepte an deutschen Flughäfen haben. In Hamburg musste der Geiselnehmer nur eine Schranke durchbrechen, um auf das Rollfeld zu gelangen. Das kann nicht sein. Hamburger Flughafen Vierjährige Tochter in Sicherheit! Vater hatte sie als Geisel genommen Die Geiselnahme ist vorbei. Der bewaffnete Mann war mit seinem Auto in den Flughafen Hamburg eingedrungen. 13:00 Uhr DASDING DASDING Das soll sich an deutschen Flughäfen ändern Wissing will, dass Täter eine Freiheitsstrafe oder zumindest eine fette Geldstrafe kassieren, wenn sie in den Sicherheitsbereich am Flughafen eindringen. Nach der aktuellen Rechtslage sei es nur eine Ordnungswidrigkeit, bei der eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro droht. Wissing sagte auch, dass er Innenministerin Nancy Faeser schon darum gebeten hat, das Gesetz dahingehend zu ändern. Faeser habe zugestimmt.