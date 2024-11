Eisbär-Babys geboren - warum sie wohl nicht überleben

Im Karlsruher Zoo gibt es Nachwuchs bei den Eisbären. Mama Nuka hat die zwei Babys in der Außenanlage geboren.

Im Frühjahr war das Eisbär-Weibchen in den Zoo nach Karlsruhe gekommen. Das Ziel: Mit Eisbär Kap für Nachwuchs sorgen. Das hat offensichtlich geklappt! Am Samstag sind die winzigen Eisbär-Babys zur Welt gekommen. Sie sind bei der Geburt extrem klein - etwa so wie Meerschweinchen.

Zwei Eisbär-Babys im Zoo Karslruhe Dauer 0:38 min Für Eisbärweibchen Nuka sei es die erste Geburt gewesen. Normalerweise würden sich nach Angaben des Zoos in Karlsruhe die Weibchen schon mehrere Wochen zuvor in eine sog. "Wurfhöhle" zurückziehen. Diesmal sei die Geburt aber im Außenbereich gewesen. Deswegen würden die Chancen, dass die Jungtiere längere Zeit überleben, nicht besonders gut stehen. Um die kleine Restchance zu wahren, habe der Zoo den Bereich um die Außenanlage weiträumig abgesperrt und die Scheiben der Anlage als Sichtschutz gekalkt. Erst in diesem Frühjahr war Eisbärdame Nuka aus Belgien im Rahmen eines Europäischen Zuchtprogramms nach Karlsruhe gekommen, um hier mit Eisbärmännchen Kap für Nachwuchs zu sorgen.

Warum ist der Eisbär-Nachwuchs gefährdet?

Normalerweise ziehen sich Eisbären für die Geburt in eine Höhle zurück. Nuka hat ihre Babys aber auf der Außenanlage bekommen. Deshalb geht der Zoo davon aus, dass die beiden Kleinen wenig Chancen haben zu überleben.

Schon unter regulären Bedingungen gibt es eine sehr hohe Jungtiersterblichkeit, in der Natur wie im Zoo. Bei einer Geburt auf der Außenanlage ist die Überlebenswahrscheinlichkeit jedoch extrem gering.

Die Eisbären-Anlage ist jetzt weiträumig abgesperrt und es gibt einen Sichtschutz. Damit die kleine Chance bleibt, dass die Bären-Babys überleben.