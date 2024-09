Icon-League-Kapitän wird zum best bezahlten Eishockey-Spieler der Welt

Leon Draisaitl hat in Kanada einen neuen Vertrag bekommen. Damit stellt der Deutsche einen neuen Rekord auf.

Leon Draisaitl hat seinen Vertrag bei den Edmonton Oilers in der NHL um acht Jahre verlängert. Dieser Deal bringt dem 28-Jährigen ein Gehalt von durchschnittlich 14 Millionen Dollar pro Jahr und macht ihn zum bestverdienenden Eishockey-Spieler. Das war bisher Auston Matthews mit einem Jahresgehalt von 13,25 Dollar.

Auch wenn Draisaitl jetzt Rekord-Verdiener ist. Im Vergleich mit anderen Sport-Stars schneidet er gar nicht so gut ab:

In der NBA bekommt Jayson Tatum von den Boston Celtivs das Topgehalt von 62,79 Millionen Dollar pro Jahr.

In der NFL verdient Jordan Love von den Green Bay Packers mit 55 Millionen Dollar pro Jahr am meisten.

In der amerikanischen Fußball-Liga MLS ist Lionel Messi der Topverdiener. Von Inter Miami bekommt er ein Grundgehalt von 20,45 Millionen Dollar pro Jahr. Durch Boni und Prämien verdient er allerdings noch deutlich mehr.

Zu den deutschen Top-Verdienern im Fußball gehören Manuel Neuer und Thomas Müller . Die beiden bekommen umgerechnet rund 23 Millionen Dollar pro Jahr vom FC Bayern.

Von allen deutschen Sportlern bekommt bald Basketballer Franz Wagner am meisten Cash. Sein Verein Orlando Magic zahlt ihm ab nächster Saison 44,8 Millionen Dollar pro Jahr.

Leo Draisaitl auch in der Icon-League erfolgreich

In der neuen Liga ist Draisaitl zusammen mit Claudio Pizarro Teamhead von PLYRS United. Die Mannschaft ist am Sonntag mit einem Sieg in die Icon League gestartet.

