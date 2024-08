Am Wochenende hat es in einer Pizzeria einen Brandanschlag gegeben. Durch die Explosion wurden zwei Menschen verletzt.

Passiert ist das laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Eislingen (Landkreis Göppingen). Am Montag hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass gegen zwei Teenager unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt wird. Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen sitzen in U-Haft. Ein mögliches Motiv oder weitere Hintergründe zur Tat sind noch unklar.

Anschlag auf Pizzeria in Eislingen: Was ist passiert?

Die mutmaßlichen Täter sollen zunächst eine Fensterscheibe der Pizzeria eingeworfen haben, bevor mindestens einer von ihnen einen Spreng- oder Brandsatz durch das Loch geschleudert haben soll.

durch das Loch geschleudert haben soll. Dadurch kam es laut Polizei im Gastraum zu einer Explosion , die Fensterscheiben im Erdgeschoss und im ersten Stock beschädigte.

, die Fensterscheiben im Erdgeschoss und im ersten Stock beschädigte. Zu diesem Zeitpunkt waren auch zwei Männer im Alter von 53 und 56 Jahren in der Pizzeria. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.

davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.