Die Frau vom berühmten Drogenboss "El Chapo" ist auf der Milan Fashion Week gelaufen. Sie war bis letztes Jahr in Haft.

Emma Coronel, die Frau von "El Chapo", saß selbst im Gefängnis, weil sie an den Drogengeschäften ihres Mannes Joaquín "El Chapo" Guzmán beteiligt war.

Das ehemalige Model wurde Ende 2021 deswegen in den USA zu einer Haftstrafe von 36 Monaten verurteilt. Sie wurde aber im letzten Jahr unter Bewährungsauflagen vorzeitig entlassen. Jetzt ist sie Model auf dem Laufsteg in Milan und läuft für die Designerin April Black Diamond.

Emma Coronel: Zweite Chance bei Milan Fashion Week

Auf der Milan Fashion Week lief Emma Coronel für April Black Diamond auf. Schon im Vorfeld betonte die Designerin, dass jeder eine zweite Chance verdient.

Die Designerin schrieb:

Sie ist nicht nur ein Model für unsere Kleider, sondern ein Beispiel für Stärke, Mut und Hoffnung.

Ihr Ehemann "El Chapo" ist weltweit bekannt. Er gilt als einer der mächtigsten Drogenbosse der Geschichte und führte für ca. 25 Jahre ein Kartell in Mexiko. Er ist mehrfach aus mexikanischen Gefängnissen geflüchtet und wurde nach seiner Auslieferung in die USA zu lebenslanger Haft plus weitere 30 Jahre verurteilt. Jetzt sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis.