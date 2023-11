Albanien löst EM-Ticket - Lewandowski muss mit Polen zittern

Die albanische Nationalmannschaft ist zum zweiten Mal nach 2016 dabei. Polen muss auf die Play-offs hoffen.

Ein 1:1 (1:0) gegen die Republik Moldau reichte den Albanern am Freitag, um sich in der Gruppe direkt für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Nachdem es lange entspannt ausgesehen hatte, erzielte Moldau in der 87. Minute den Ausgleich und ließ die albanischen Fans noch mal zittern. Albanien war 2016 zum ersten Mal bei einer EM dabei - in Frankreich schied das Team in der Gruppenphase aus.

Lewandowski verpasst mit Polen direkte Quali

Die polnische Nationalmannschaft mit Mega-Star Robert Lewandowski kann nach dem 1:1 (1:0) gegen Tschechien nur noch auf die Nations-League-Play-offs hoffen. Dort könnten sie sich im nächsten Jahr eines der letzten drei EM-Tickets sichern.

