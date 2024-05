Sturz vom Balkon: 21-Jähriger Deutscher stirbt auf Malle

Abends ist die Freundesgruppe noch zusammen ins Bett. Am nächsten Morgen war ihr Kumpel weg.

Der 21-Jährige ist laut lokaler Polizei wohl vom Hotel-Balkon gestürzt. Darüber berichtet die Mallorca-Zeitung. Vorher hatte die Mordkommission ermittelt, dann aber Fremdverschulden ausgeschlossen. Die Sanis hatten noch versucht ihn zu reanimieren - ohne Erfolg.

Blutüberströmte Leiche auf Mallorca - Was war passiert?

Wie es genau zu dem vermeintlichen Sturz gekommen ist, weiß man noch nicht. Vermutlich ist er nachts raus zum Rauchen und dann vom Balkon gefallen. Seine Freunde hatten das erst am nächsten Morgen nach dem Aufstehen bemerkt. Schon vor wenigen Wochen war ein 23-Jähriger nach einer Partynacht am Ballermann zwölf Meter in die Tiefe vom Balkon gestürzt und gestorben.

