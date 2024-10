Netflix: Gibts "Emily in Paris" bald ohne Gabriel?!

Neue Stadt, neuer Love Interest? Das sagt der Schauspieler von Gabriel aus "Emily in Paris" in einem Interview:

"Das Leben ist kurz. Die Dreharbeiten für diese Serie dauern fünf Monate. Will ich diese Zeit wirklich dafür opfern, um etwas zu erzählen, das mich nicht begeistert?" Klare Worte von Lucas Bravo, dem Schauspieler von Gabriel aus der Netflix-Serie "Emily in Paris". In einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Figaro" erklärt er, was er damit meint.

"Emily in Paris": Will Lucas Bravo a.k.a. Gabriel aufhören?

Das sagt er nicht direkt. Aber:



Er will, dass sich sein Charakter Gabriel weiterentwickelt und der Mangel an Kommunikation zwischen ihm und Emily aufhört. Denn das entspricht seiner Meinung nach nicht der jungen Generation.

Andere Projekte hätten ihm mittlerweile mehr Freiheiten gezeigt als "Emily in Paris", was ihm wohl gefällt.

Ob er am Ende in der 5. Staffel zu sehen sein wird, kommt also aufs Drehbuch an.

Safe ist auf jeden Fall: Emily wird in der Staffel nicht nur in Paris sein, sondern auch in Rom - mit oder ohne Gabriel.