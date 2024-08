"Emily in Paris"-Fans belagern Restaurant aus der Serie 😯

Seit die Serie so gehypt wird, kommen Fans aus der ganzen Welt mit einer bestimmten Frage zum Restaurant in Paris.

In der Netflix-Serie verbringt Emily (gespielt von Lily Collins) nicht nur viel Zeit in einem kleinen Restaurant in Paris. Es ist auch das Restaurant von ihrem Crush, dem Koch Gabriel (gespielt von Lucas Bravo).

Selfie vor dem "Emily in Paris"-Restaurant?

Die "Daily Mail" hat mit dem Restaurantbesitzer gesprochen: Bereits morgens versammeln sich Fans mit Smartphones und Selfie-Sticks vor seinem Restaurant, das eigentlich italienische K├╝che hat und "Terra Nera" hei├čt. Die meisten Fans k├Ąmen aus S├╝damerika und Asien. Emily in Paris war 2020 nach ihrem Start die erfolgreichste Comedy-Serie auf Netflix.

Fans entt├Ąuscht: "Hot Chef" Gabriel arbeitet nicht hier!

Viele Frauen w├╝rden fragen, ob der K├╝chenchef Gabriel aus der Serie wirklich dort arbeitet. "Sie sind entt├Ąuscht, wenn ich ihnen nein sage", meint der echte Restaurantbesitzer. Das hat sich seit dem Hype noch ver├Ąndert:



Mehr Reservierungen : Leute w├╝rden drei Monate im Voraus einen Tisch reservieren.

: Leute w├╝rden drei Monate im Voraus einen Tisch reservieren. Die Kundschaft: Fr├╝her war es ein Restaurant im Viertel, nur f├╝r Einheimische. Jetzt k├Ąmen sie aus aller Welt und auch Leute, die sich f├╝r ein Foto an einen Tisch setzen und dann wieder gehen.

Die vierte Staffel von "Emily in Paris" ist jetzt auf Netflix. Vermutlich wirds deshalb vor dem kleinen Restaurant in Paris noch voller.

