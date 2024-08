Netflix hat den ersten Teaser zur zweiten Staffel von "Squid Game" veröffentlicht. Ein Main Character ist wieder dabei.

Lee Jung-jae kehrt in seiner Rolle als Seong Gi-hun zurück - dem einzigen Überlebenden der ersten Staffel. Im 30-sekündigen Clip von Netflix sieht man eine Reihe von Spielern in grünen Trainingsanzügen. Am Ende wird schließlich Gi-hun mit der Rückennummer 456 gezeigt.

Was erwartet dich in der zweiten Staffel von "Squid Game"?

Die neue Staffel spielt drei Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. Gi-hun verlässt die USA wieder und hat laut Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk ein neues Ziel: Er will Rache. Deshalb macht er wieder bei dem Spiel um Leben und Tod mit.

"Squid Game": Hauptdarsteller hat Geschichte geschrieben

Dong-hyuk hat der US-Seite "Deadline" erzählt, dass Gi-hun in Staffel 2 ernster und entschlossener sein wird. Für Schauspieler Lee Jung-jae war die erste Staffel von "Squid Game" der internationale Durchbruch. Als erster asiatischer Schauspieler erhielt er den Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie.

Die zweite Staffel von "Squid Game" soll am 26. Dezember auf Netflix erscheinen. Auch ein grober Zeitraum für die dritte Staffel steht schon: