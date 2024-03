Dr. Dre: Eminem busy mit neuem Album

Eminems letztes Album kam vor vier Jahren raus – laut Dr. Dre gibt’s dieses Jahr ein neues.

In der Talkshow von Jimmy Kimmel hat Dr. Dre am Dienstagabend eine Bombe gedropped: Eminem arbeitet an seinem neuen Album und die Platte soll noch 2024 erscheinen. Das Announcement soll die Rap-Legende aus Detroit selbst abgenickt haben.

Infos zum Titel oder zum genauen Releasedatum gibt es noch nicht. Nach Eminems letzten Album „Music To Be Murdered By“ wäre es sein zwölftes Studioalbum. Dr. Dre selbst habe auf dem neuen Album mitproduziert und werde die fertigen Songs in den nächsten Tagen zu hören bekommen.

Btw: Hier ist Dr. Dre jetzt verewigt: