DIESE Rap-Legende bekommt einen Stern auf dem "Walk of Fame"

Bei der Zeremonie in Hollywood waren Eminem, Snoop Dogg und 50 Cent am Start.

Dr. Dre ist ein legendärer Rapper und Produzent - deshalb wurde er am Montag in Los Angeles auf dem "Walk of Fame" verewigt. Der mittlerweile 59-Jährige hatte mit seiner Crew N.W.A. und seinen drei Soloalben Mega-Erfolge gefeiert. Sein Stern ist direkt neben dem von Snoop Dogg, dem Dre in den 90ern zum Erfolg verholfen hatte. Er produzierte auch für andere legendäre Rapper wie Eminem, Kendrick Lamar und 50 Cent.

Gesundheitlich lief es bei Dr. Dre in den letzten Jahren weniger rosig. Die Producer-Legende musste vor drei Jahren mit einem Hirnaneurysma ins Krankenhaus gebracht werden. In einem Podcast erzählte er jetzt, dass er in dieser Zeit drei Schlaganfälle innerhalb von zwei Wochen auf der Intensivstation erlitten hat. Laut den Ärzten soll er extrem viel Glück gehabt haben. Dre sagt, dass er sein Leben seit diesen Vorfällen besser zu schätzen weiß.