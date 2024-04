Erdoğan trifft Hamas-Chef: Was bedeutet das?

Der türkische Präsident hat in Istanbul den Auslandschef der Hamas getroffen. Worum es ging, checkst du hier.

Das Treffen zwischen Recep Tayyip Erdoğan und dem Hamas-Chef Ismail Hanija soll zwei Stunden gedauert haben. Nach Angaben von Erdoğans Büro sollen die beiden über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Lieferung von humanitärer Hilfe dorthin gesprochen haben.

Welche Rolle hat die Türkei im Israel-Hamas-Krieg?

Die Türkei versucht offenbar gerade eine vermittelnde Rolle zwischen Israel und der Hamas einzunehmen. So hat sich zum Beispiel der türkische Außenminister Hakan Fidan schon am Mittwoch in Katar mit Hanija getroffen. Dabei ging es türkischen Medien zufolge auch um die Freilassung israelischer Geiseln aus Gaza.

Erdoğan selbst unterstützt die Hamas nach dem Überfall am 7. Oktober öffentlich. Er hat die von der EU und den USA als Terrorgruppe eingestufte Organisation zum Beispiel mehrfach als Befreiungsbewegung bezeichnet.

Dieses Foto zeigt, was der Krieg für viele Menschen bedeutet: