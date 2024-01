Keiner hat mehr Kane-Erfahrung: ER wechselt zu Bayern!

Der FC Bayern München holt Innenverteidiger Eric Dier von Tottenham. Das dürfte Harry Kane freuen.

Denn Kane und Dier kennen sich richtig gut. Die beiden spielten neun Jahre gemeinsam für Tottenham Hotspur. Kane und Dier standen in dieser Zeit 27.730 Minuten in 359 Spielen gemeinsam auf dem Feld. Kein anderer Spieler verbrachte so viele Minuten mit Kane auf dem Platz wie der 29-jährige Dier.

Eric Dier wechselt zum FC Bayern München Dauer 0:51 min Eric Dier wechselt zum FC Bayern München

Eric Dier: Stammplatz bei Tottenham verloren

Eric Dier, der schon 49 Länderspiele für England gemacht hat, war bei Tottenham lange eine feste Größe. In dieser Saison hat er seinen Stammplatz allerdings verloren und machte bisher nur vier Spiele. Jetzt wechselt er bis zum Saisonende zum FC Bayern. Nice to know: Nach der Saison kann Bayern Dier für ein weiteres Jahr fest verpflichten.

Bei Bayern soll er laut Sportboss Christoph Freund ein "wertvoller Bestandteil" für die Abwehr werden. Auf der Vereinshomepage sagt Dier, dass für ihn ein "Traum wahr" werde. Der FC Bayern München ist für ihn "einer der größten Vereine der Welt."

Er ist zurück: