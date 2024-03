Erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag

Heike Heubach sitzt seit Donnerstag im Bundestag. Zur Begrüßung gab's nicht nur lauten, sondern auch stillen Applaus.

"Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben die erste gehörlose Abgeordnete, die sich hier für ihren Wahlkreis einbringen wird", sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bei der Begrüßung am Donnerstag.

So war es für Heike Heubach im Bundestag

Endlich konnte ich die Debatten live verfolgen. Nicht aus der Distanz im Fernsehen, sondern wirklich mittendrin zu sein, war ein besonderes und aufregendes Gefühl.

Neben dem Rednerpult stand eine Dolmetscherin für Gebärdensprache, die für Heubach alles übersetzt hat. Auch bei Gesprächen mit Kollegen oder Medienterminen wird die neue Abgeordnete in Zukunft von Dolmetschern begleitet. Sie übersetzen ihr das Gesagte in Gebärden und wiederum ihre Gebärden in Lautsprache.

Hier siehst du, wie ihr erster Tag ablief:

