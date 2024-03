"Zu politisch": Israel ändert seine ESC-Lyrics

Seit Wochen gibt es Spannung beim ESC - jetzt soll Israels Song "October Rain" geändert werden.

Aus Sicht der Europäischen Rundfunkunion (EBU) sei der Songtext zu politisch und könnte zu einer Disqualifizierung Israels führen. In dem Text geht es wohl um das Leid der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober. Laut ESC-Veranstalter dürfen nur unpolitische Lieder performt werden. Der öffentlich-rechtliche Sender KAN hatte sich nach Aufforderung von Israels Präsident Isaac Herzog deshalb bereit erklärt, den Text umzuschreiben.

Auch das zweitplatzierte Lied "Dance Forever" soll umgetextet werden. Der Sender entscheidet dann, welcher Song vom 7. bis 11. Mai in Malmö von Eden Golan performt wird.

Btw: Es gab in der Vergangenheit schon politische Beiträge beim ESC, unter anderem den Song der ukrainischen ESC-Gewinnerin vom letzten Jahr Jamala - "1944".

Israel-Hamas-Krieg sorgt für Spannung beim ESC

Im Gastgeberland Schweden gab es einen offenen Brief von 1.000 schwedischen Künstlerinnen und Künstlern gegen Israels ESC-Teilnahme. Auch ESC-Veteranen unterzeichneten den Brief. Der genannte Grund: die "brutale Kriegsführung in Gaza".

Die Forderung wurde aber zurückgewiesen. Israel darf also am ESC teilnehmen. Laut ESC, treten keine Regierungen gegeneinander an, sondern offentlich-rechtliche Rundfunksender als Mitglieder der EBU.

