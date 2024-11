Bald mehr Apps? EU verbietet Apple Geoblocking

Die EU sagt: Kein Unternehmen dürfe Kunden aufgrund ihrer Nationalität diskriminieren. Das steckt dahinter.

Geoblocking nervt nicht nur, wenn man eine deutsche Serie im Ausland streamen will und die da nicht lizenziert ist - sondern zum Beispiel auch, wenn man sich iOS-Apps runterladen will. Laut Apple-Policy können User nur die Version des App Stores aufrufen, die dem Land entspricht, in dem sie registriert sind.

Geoblocking bei noch mehr Apple-Diensten

Auch bei iTunes und Apple Music gibts von Apple regionale Beschränkungen. Die EU-Kommission hat gesagt, dass solche Maßnahmen "gegen die Regeln des Binnenmarkts" verstoßen. Sie verhindern, dass Nutzer freien Zugang zu digitalen Inhalten haben. Apple hat einen Monat Zeit, um Lösungen für dieses Problem vorzuschlagen. Wenn das Unternehmen die Forderungen der EU nicht erfüllt, könnten die nationalen Behörden Strafen verhängen, die Apple viel Geld kosten könnten.

