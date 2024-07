Rekord: Lamine Yamal schreibt EM-Geschichte

Als jüngster Spieler UND jüngster Torschütze einer EM schießt Yamal Spanien ins Finale.

Mit seinem Tor in der 21. Minute im Halbfinale gegen Frankreich hat "Man of the Match" Lamine Yamal zwei Rekorde gebrochen. Das zweite Tor erzielte Leipzig-Star Dani Olmo. Mit dem 2:1-Sieg hat Spanien das EM-Finale erreicht. Gegner am Sonntag ist dann England oder die Niederlande.

Lamine Yamal ist jetzt schon Legende

Seit dem Gruppenspiel gegen Kroatien ist Lamine Yamal der Jüngste, der jemals in einer EM gespielt hat. 16 Jahre und 338 Tage, das ist der neue Rekord. Seit heute hat er aber noch einen draufgesetzt: Er ist der jüngste Torschütze einer EM.

Von Messi zum Fußballgott getauft?!

Funfact: Als Baby wurde Lamine Yamal von Lionel Messi mal in einer Wanne gebadet. Glaubst du nicht? Schau selbst:

Das Foto ist 2007 bei einem Shoot für einen Charity-Kalender geschossen worden. Ob dabei vielleicht ein bisschen von Messis Talent auf den fünf Monate alten Lamine übergegangen ist, who knows.

Yamals Alter war nicht immer ein Bonus bei dieser EM: