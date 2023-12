Eurofighter über Bayern: Das war der Grund für den Knall

Am Freitagabend hat es über Bayern heftig geknallt und gewackelt. Ausgelöst wurde das von zwei Eurofightern im Einsatz.

Es musste alles extrem schnell gehen: Gegen 19 Uhr gab es einen Alarm im Luftraum. Ein unbekanntes Flugzeug war ohne Erlaubnis über Deutschland unterwegs. Die beiden Militär-Jets gingen von ihrer Station in Neuburg an der Donau sofort in die Luft. Mit Überschall-Geschwindigkeit flogen sie durch die Wolken. Das verursachte die lauten Knallgeräusche. Denn wenn ein Flieger in den Überschallflug geht, dann knallt es zweimal.

Anwohner in Bayern und im benachbarten Thüringen hatten den Notruf alarmiert. Die Kommentare auf X zeigen: Viele dachten, es hätte eine Explosion gegeben. Von den Schallwellen wackelten Fensterscheiben und Gläser fielen um.

Unbekanntes Flugzeug über Deutschland - was war da los?

Die Luftwaffe gab noch am Abend Entwarnung: Der Lärm kam von den Eurofightern und das Flugzeug war durch einen technischen Fehler nach Deutschland geflogen. Es bestand keine Gefahr. Die Kampfjets begleiteten den Flieger noch bis zur polnischen Grenze zurück.

Gegen 21 Uhr waren die Jets wieder am Boden, wie das Video zeigt:

Unsere Quick Reaction Alert Jets vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 sind wieder vom Einsatz zurück nach Neuburg gekommen. Video: Ulrich Rupp = Danke dafür. #weilwireskönnen. pic.twitter.com/vgdLl1j5Kq

