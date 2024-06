Eine junge Frau hat an die Wohnungstür der alten Dame geklopft. Diese lässt sie hinein - ein großer Fehler …

Zu dem eher ungewöhnlichen Vorfall ist es laut Polizei in Steinheim am Albuch in der Nähe von Aalen (BW) gekommen.

Was ist passiert?

Laut Polizei hat die junge Frau bei einer 90-Jährigen im betreuten Wohnen angeklopft und sich als Praktikantin vorgestellt.

Dann soll sie in die Wohnung gegangen sein und die Frau gefragt haben, welche Gymnastikübungen sie mache.

Die 90-Jährige zeigte ihr daraufhin auf dem Bett des Schlafzimmers die Übungen. Die mutmaßliche Diebin sah offenbar ihre Chance …

Fake-Pflegepraktikantin zockt 90-Jähriger wertvollen Schmuck ab Dauer 0:24 min Fake-Pflegepraktikantin zockt 90-Jähriger wertvollen Schmuck ab

Was hat die Fake-Praktikantin der 90-Jährigen geklaut?

Laut Polizei Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro! Die soll sie aus einem Schmuckkästchen geklaut haben, während die 90-Jährige auf dem Bett trainierte. Anschließen hat die Fake-Pflegepraktikantin offenbar unter einem Vorwand die Wohnung verlassen und ist abgehauen. Die Polizei sucht nach der jungen Frau und geht davon aus, dass sie etwa 20 Jahre alt ist.

Was war hier los?! 👀