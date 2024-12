WM-Quali: Wer wird DFB-Gegner?

Die Gruppen für die Quali zur WM 2026 wurden ausgelost, doch die endgültigen Gegner fürs DFB-Team sind noch nicht safe.

Wegen dem noch offenen Ausgang der Finalrunde der Nations League weiß Deutschland noch nicht, in welcher WM-Quali-Gruppe sie landen. Doch es gibt zwei mögliche Konstellationen: Sollte das DFB-Team in der Nations League ins Halbfinale einziehen, geht es gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Sollte man gegen Italien verlieren, dann gegen Norwegen, Israel, Estland und die Republik Moldau. Deutschland wäre in beiden Gruppen klarer Favorit.

WM 2026 als klares Ziel des DFB-Teams

Auf Seiten des DFB ist die Zielsetzung klar. Sportdirektor Rudi Völler sagte nach der Auslosung, das DFB-Team habe "das Selbstbewusstsein, dass wir Erster werden wollen". Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Ziele klar formuliert:

Wir müssen jetzt erst mal Italien schlagen. Wichtig ist, an das Ziel zu denken - mit maximalem Erfolg die WM zu spielen.

Für das Mega-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada können sich insgesamt 48 Teilnehmern qualifizieren – 16 davon aus Europa. Als Gruppensieger ist man direkt am Start, als Gruppenzweiter müsste man noch über die Playoffs ran.