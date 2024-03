Fortnite-Spieler löst Notruf aus: Was ging denn da ab 😅?

Ein Mann hört hysterische Schreie aus einer Wohnung. Ist jemand in Gefahr?

In Wahrheit hat ein 14-JÀhriger aus der NÀhe von Bonn nur so laut rumgeschrien, weil er offenbar sehr intensiv bei Fortnite mitfieberte. Der Mann, der an seiner Wohnung vorbeikam, vermutete aber eine Notlage. Die Situation konnte die herbeigerufene Polizei vor Ort dann schnell auflösen.

Eltern geben Entwarnung

Die Polizisten trafen "sichtlich ĂŒberraschte" Eltern, wie es in der Pressemeldung heißt. Sie erklĂ€rten dann, ihr Sohn habe "scheinbar wenig siegreich" Fortnite gezockt und sich dabei so aufgeregt, dass er laut geschrien habe. Allzu sehr mitgenommen hatte die Partie den 14-JĂ€hrigen aber offenbar nicht. Er schlief bereits in seinem Bett, schreibt die Polizei.

