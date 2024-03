Jugendliche festgenommen: Sind sie für viele Bombendrohungen verantwortlich?

In Frankreich hat es über 150 Bombendrohungen gegen Schulen gegeben. Ermittler haben jetzt drei Jugendliche geschnappt.

Unter den Festgenommenen ist ein 16-Jähriger . Er soll eine Bombendrohung gegen eine Schule in Bordeaux abgesetzt haben.

Außerdem stehen ein 15-Jähriger aus dem Elsass sowie ein 17-Jähriger aus dem Großraum Paris unter Verdacht.

Einer der Jugendlichen soll laut Nachrichtenagentur AFP gesagt haben, dass er einen Joke machen wollte.

Bombendrohungen: Was ist in Frankreich los?

Seit Mitte letzter Woche soll es im ganzen Land mehr als 150 Bombendrohungen gegen verschiedene Schulen gegeben haben, sagt das Innenministerium. Bei allen Drohungen handelte es sich um einen falschen Alarm.

Frankreichs Bildungsministerin Nicole Belloubet hat am Freitag gesagt, dass der Staat für die Sicherheit an den Schulen sorgen will. Um die Welle der anonymen Drohungen zu beenden, will der Staat härter durchgreifen. Belloubet möchte eine mobile Schultruppe einsetzen, die Schulen mit Schwierigkeiten supporten soll.

