Raus! Das plant Paris mit Obdachlosen zu Olympia 2024

Zur Rugby-WM im Herbst 2023 und den Olympischen Spielen 2024 sollen sie aus Paris weg.

Die Obdachlosen sollen in Unterkünfte außerhalb der Stadt verlegt werden. Das berichtet die Zeitung "Le Monde". Die Regierung hat wohl angeordnet, dass Kommunen Platz für die Menschen schaffen sollen. Hotels wollen sie aber nicht aufnehmen, weil sie lieber an Sport-Fans vermieten wollen.

Von dieser Idee sind insbesondere tausende geflüchtete Menschen betroffen, die im Großraum Paris auf der Straße oder in Notunterkünften leben.

Keine Zeltlager zur Rugby-WM und den Olympischen Spielen

Das sagen Hilfsorganisationen: Es ist gut, wenn Obdachlose würdig untergebracht werden. Wenn sie aber nur in Bussen weggeschafft werden, führt das nicht weiter. Die Organisationen vermuten, dass die französische Regierung einfach keine Zeltlager mit Obdachlosen in der Hauptstadt zu den Events haben will.

