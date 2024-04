Rewi genervt: Das sagt er zum Kuss-Video mit Julia Beautx

Ein Video von Rewi und Julia Beautx heizt das Gerücht weiter an, dass die beiden zusammen sein sollen.

Und Rewi ist ziemlich pissed. Aber was ist eigentlich passiert? Am Wochenende fand das Dodgeball-Turnier von Red Bull statt. Sein Team - in dem unter anderem auch Julia war - hat sogar gewonnen und konnte sich den "Red Bull Gameball Royale"-Titel sichern. Nach dem Event ging's zur After Show Party in einen Düsseldorfer Club. Dort wurden Videos von bekannten Faces gemacht. Zum Beispiel Trymacs, Dilara und eben auch Julia und Rewi. In dem Video kommen sich die zwei sehr Nahe und Rewi küsst Julia auf die Backe. Der Club veröffentlichte das Video, was direkt viral ging.

Ansage an Club: Deswegen ist Rewi sauer

Vorab: Weder Rewi noch Julia haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert. Ob die beiden zusammen sind, ist also nicht bekannt. In seinem Stream nach dem Event hat er aber eine klare Meinung zu der Veröffentlichung des Videos. Der Club habe ihre "Privatsphäre missachtet und ohne zu fragen mit einem Teleobjektiv auf einer privaten Party" gefilmt.

Das Video von Julia und Rewi ist mittlerweile offline. Auf eine Anfrage von NEWSZONE hat der Club nicht reagiert.