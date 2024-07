Zumindest meldete das eine Anruferin der Polizei Betzdorf. Mit diesem Tier hat sie nicht gerechnet!

Ihr Bekannter hat das schwimmende Tier in der Sieg aufgenommen und das Video in seinen Status hochgeladen. Damit niemandem was passiert, rief sie die Cops an, die dann zur Sieg bei Kirchen bei Koblenz in Rheinland-Pfalz gefahren sind. Aber alles cool: Es war wahrscheinlich ein Biber.

Schwimmt ein Krokodil durch die Sieg? Dauer 0:17 min SWR3

Ist es eine Löwin oder ein Wildschwein?

Schon letztes Jahr gab es südlich von Berlin eine ähnliche Verwechslung, die viral ging. Da wurde angeblich eine Löwin gesichtet - es war aber doch ein ganz normales Wildschwein.