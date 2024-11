Hilfe für Valencia nach Überschwemmungen! Suchhunde aus Freiburg kommen

Nach dem heftigen Unwetter in Spanien werden noch Menschen vermisst. Deshalb wurden die Hunde aus Freiburg gerufen.

Am Freitag macht sich das Freiburger Team aus sechs Freiwilligen und sieben Spürhunden auf den Weg in das Krisengebiet in Spanien. Die Suchhunde sind speziell darauf trainiert, Menschen im Wasser zu finden. Die Tiere waren auch schon bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz.

Die Stadt Valencia hatte die Suchhundestaffel angefragt. Dort werden nach den heftigen Überschwemmungen noch rund 80 Menschen vermisst.

Mailo ist einer der Hunde, die in Valencia helfen sollen. Hier siehst du, wie es aussieht, wenn er im Einsatz ist: