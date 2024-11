Nach Flut - Einwohner bewerfen König mit Schlamm!

Das spanische Königspaar hat die Flutgebiete in der Region Valenica besucht - und hat heftige Proteste erlebt.

In der Gemeinde Paiporta warfen Menschen Gegenstände und Schlamm auf König Felipe und beschimpften ihn. Auch Königin Letizia wurde getroffen. Nach der Flutkatastrophe in Spanien wird die Kritik an den Behörden immer lauter - vor allem die Menschen in den betroffenen Flutgebieten im Süden von Valencia fühlen sich allein gelassen.

Einsatzkräfte fehlen - Freiwillige springen ein

In der Region Valencia hatten in den letzten Tagen viele tausend Freiwillige beim Aufräumen geholfen. Die Menschen sagen: Von den offiziellen Einsatzkräften kam an manchen Orten zu wenig Hilfe. Viele Orte sind komplett verwüstet und die Suche nach Vermissten geht weiter.