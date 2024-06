Deutschland hat mit 2:0 gegen Ungarn gewonnen und ist damit safe in der K.o.-Phase. Das wird ordentlich gefeiert.

Die DFB-Auswahl, die erstmals bei diesem Turnier in ihren pinkfarbenen Auswärtstrikots spielte, bestimmte die Partie über weite Strecke. Die ungarische Nationalmannschaft machte es der Nagelsmann-Elf zwar deutlich schwerer als am vergangenen Freitag die Schotten. Die Tore fielen aber zum jeweils genau richtigen Zeitpunkt: Jamal Musiala machte in der 22. Spielminute das erste Tor für Deutschland. Der DFB-Kapitän İlkay Gündoğan machte das zweite in der 67. Minute.

Damit hat der DFB schon jetzt einen neuen EM-Rekord aufgestellt - denn noch nie hat Deutschland in einer EM-Runde sieben Tore geschossen. Das ist nun schon in zwei Spielen erreicht worden. Weiter geht's dann für Deutschland am 23. Juni in Frankfurt am Main gegen die Schweiz.

EURO 2024: Deutschland ist im Achtelfinale! Dauer 0:29 min EURO 2024: Deutschland ist im Achtelfinale!

