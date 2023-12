Deutschland gewinnt U17-Weltmeisterschaft 🎉

Den EM-Titel hatten sie schon. Jetzt haben sich die U17-Jungs gegen Frankreich auch den WM-Titel geholt.

Damit ist Deutschland zum ersten Mal U17-Fußball-Weltmeister der Jungen geworden.

Wie lief das Spiel ab?

Deutschland ging in der ersten HĂ€lfte durch ein Tor von Paris Brunner in FĂŒhrung. Noah Darvich erweitere in der zweiten Halbzeit auf 2:0. Kurz darauf scorte der französische SaĂŻmon BouabrĂ© und plötzlich der Schock: Gelb-rot fĂŒr Winners Osawe - Deutschland in Unterzahl. In der 85. Minute machte Mathis Amougou den Ausgleich - 2:2. Mit zehn Minuten Nachspielzeit zitterten die Teams sich bis zum Elfmeterschießen, das Deutschland nach einer emotionalen Achterbahnfahrt mit einem 4:3 fĂŒr sich entscheiden konnte.

Die beiden Teams standen sich schon im EM-Finale im Sommer gegenĂŒber. Damals siegten die deutschen U17-Fußballer auch in einem Elfmeter-Drama.

So lief die WM bis zum Finale fĂŒr die U17

Das deutsche Team blieb im ganzen Turnier unbesiegt. Und: Mit Ausnahme des Viertelfinalspiels gegen Spanien erzielte die U17 in jedem Spiel bis zum Finale mindestens drei Treffer. Im Halbfinale behielt die Mannschaft auch im Elfmeterschießen die Nerven und siegte gegen Argentinien mit 4:2.

Nach Elfmeterdrama: U17 steht im WM-Finale

Vor dem Finale sagte Paris Brunner: "Ich weiß, dass wir es noch besser können. Das werden wir im Finale zeigen. Wir wollen auf jeden Fall den Titel holen!"

Aber: Es gab auch Anfeindungen gegen das Team. Der DFB hatte ein Foto von Charles Herrmann, Almugera Kabar, Paris Brunner und Fayssal Harchaoui auf Facebook gepostet. Darunter gab es viele Beleidigungen und rassistische Kommentare.

Cristiano Ronaldo wurde angeklagt. Warum? Hier erfÀhrst du es: