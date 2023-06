Galatasaray Istanbul ist Meister: Fans in Deutschland feiern heftig

Mit Pyro und Gesängen ging es in vielen deutschen Städten ab. In Frankfurt feierten offenbar sogar Polizisten kurz mit.

Das Team hat am Dienstagabend 4:1 gegen Ankaragücü gewonnen und ist somit schon ein Spieltag vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der SüperLig zu verdrängen. Es ist der 23. Meistertitel für Gala, wo mit Milot Rashica und Kaan Ayhan übrigens zwei ehemalige Bundesliga-Stars zocken.

Galatasaray Fans: Party von Stuttgart bis Berlin

Gala hat auch in Deutschland eine extrem große Fanbase, die den krassen Erfolg heftig gefeiert hat. Videos davon verbreiten sich gerade auf Social Media. In Dortmund feierten beispielsweise 500 Fans mit Leuchtraketen und einem Autokorso. Aus Frankfurt gibt es mehrere Videos, in denen offenbar sogar zwei Polizisten mitjubeln. Hier siehst du eins davon:

Aber auch in Mannheim, Stuttgart, Berlin und München ging es ab. Hier siehst du die Feierlichkeiten in den einzelnen Städten:

Mannheim

Stuttgart

Berlin