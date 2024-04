Wegen der Bombe müssen heute rund um den Europakreisel Leute evakuiert werden. Ob du betroffen bist - hier checken.

+++ Update: Die Entschärfung war erfolgreich +++

Im Umkreis von 500 bis 1.000 Meter um den Fundort mussten alle bis 10 Uhr das Gebiet verlassen haben. Jetzt prüfen Polizei, Feuerwehr und THW, ob wirklich keine Personen mehr dort sind. Das wird auch mit einer Wärmebildkamera in einem Hubschrauber kontrolliert.

Dieser Bereich ist evakuiert worden:

Der Kampfmittelräumdienst soll dann gegen 12 Uhr mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Da sehr weiträumig evakuiert wird, gibt es laut der Stadt auch Einschränkungen für den Auto- und Bahnverkehr.

Wo wurde die Bombe gefunden?

Sie wurde am Mittwoch bei Bauarbeiten in der Nähe des Europakreisels in Mainz entdeckt. Es handelt sich um eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

