Blaues Auge von Icardi: Džeko findet Galatasaray "peinlich"

Gala hatte nach dem Istanbul-Derby gegen Fenerbahçe ein Foto von Mauro Icardi gepostet und gegen die Schiris geschossen.

Hintergrund war eine Szene aus dem Derby am Sonntag in der türkischen Süper Lig, das am Ende 0:0 endete. Galatasaray hatte in der 23. Minute einen Elfmeter gefordert. Dort hatte Fener-Verteidiger Rodrigo Becão Icardi bei einem Zweikampf im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen.

Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı… pic.twitter.com/4lRf0rzvIK

Einen Elfmeter gab der Schiri aber nicht - auch der VAR schaltete sich nicht ein. Für Gala ein echter Skandal. Der Verein sprach auf Social Media von Manipulation und postete dazu ein Icardi-Foto mit blauem Auge:

Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz ❗️Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması… pic.twitter.com/xJedDKa8ta

Fenerbahçe-Star Edin Džeko reagiert salzig

Transferexperte Fabrizio Romano hatte zu dem Thema einen Post auf Insta veröffentlicht. Darin hat er die Vorwürfe von Galatasaray zusammengefasst. Den Post hat Edin Džeko so kommentiert:

Icardi trifft mit dem Kopf den Pfosten und sie stellen ihn auf Instagram und weinen, dass es keinen Elfmeter gibt. Typisch für sie – wie peinlich.

Der Stürmer meinte damit eine Szene aus dem Spiel, in der Icardi vergeblich versucht hatte, eine Flanke zu verwerten, diese verpasste und mit dem Gesicht gegen den Pfosten knallte.

Hier kannst du dir die Highlights des Istanbul-Derbys anschauen:

Zwar gab es hier kein blaues Auge, schmerzhaft war es trotzdem: