Vereinte Nationen: 2.500 kranke Kinder müssen aus Gaza raus

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef kritisiert, dass Kinder "tödlich langsam" aus dem Gazastreifen geholt werden.

Ein Sprecher sagte, dass seit der Schließung des Grenzübergangs nur noch 22 Kinder pro Monat evakuiert würden. Etwa 2.500 bräuchten dringend medizinische Hilfe außerhalb von Gaza. Dass das alles so langsam geht, liegt laut verschiedener Organisationen auch daran, dass Israel zu wenige Menschen über die Grenze lässt.

WHO warnt: Kinder und Erwachsene müssen aus Gaza raus

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) müssen etwa 12.000 bis 14.000 kranke Menschen dringend aus Gaza gebracht werden. Sie brauchen eine Behandlung in Krankenhäusern außerhalb von Gaza. Die WHO sagt: Es ist sehr wichtig, dass schnell sichere Wege geschaffen werden, damit diese kranken Menschen Gaza verlassen können. Nur so können ihre Leben gerettet werden.

