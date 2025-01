"Gesegnet": Luciano und Apache 207 mit gemeinsamer EP!

Instagram-Posts von Luciano und Apache 207 hatten schon dafür gesprochen, dass die beiden am Freitag eine EP droppen.

Jetzt ist es raus: Luciano und Apache 207 haben in der Nacht auf Freitag ihre gemeinsame EP rausgebracht. "Gesegnet" ist die erste Zusammenarbeit der beiden Superstar-Rapper. "2 Artists, 1 EP, 6 Tracks" - so hat Apache die gemeinsamen Songs mit Luciano angekündigt.

Am Montag gab es bereits einen Post von Apache 207, dass er am Freitag die "Gesegnet"-EP releasen will. Dazu hat er eine Tracklist gepostet, bei der drei von sechs Tracks geschwärzt waren.

"Gesegnet"-EP: Luciano und Apache 207 zusammen

Dann gab es die Auflösung: Luciano ist mit am Start! Auch er hat ein Cover für die "Gesegnet"-EP gepostet. In seiner Tracklist sind ebenfalls drei von sechs Titeln geschwärzt. Und zwar genau die, die man bei Apache lesen konnte!

Daraus ergibt sich dann die folgende Tracklist:

Gesegnet

Cold as Ice

Skit Tiefgaragen

Tiefgaragen

Yay

Bei Nacht

