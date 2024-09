Jetzt ist es official: Apache spielt 2025 und 2026 eine richtig fette Tour. Auch Mannheim und Stuttgart sind am Start!

Am Sonntag hat Rapper Apache alle Dates + Städte auf Insta gedroppt. Insgesamt werden es 34 Konzerte in 13 Städten sein. Es geht nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Fans aus BW und RLP können sich freuen - hier spielt Apache nämlich jeweils drei Shows:

In Stuttgart sind die Konzerte am 9. + 12. + 13. Dezember 2025 in der Schleyer-Halle.

in der Schleyer-Halle. Mannheim muss sich bis 2026 gedulden - dort spielt Apache am 6. + 7. + 8. Februar in der SAP Arena.

in der SAP Arena. Karten für die Tour gibt es ab dem 6. Oktober um 16:00 Uhr.

Tour angekündigt: Fans sind hyped auf Apache live

Die Fans freuen sich auf die Tour und sind "Ready for take off 🛫🙏", wie ein User passend zum Ankündigungsvideo mit einem animierten Apache als Pilot im Flugzeug schreibt.

Zwei Userinnen in den Top-Kommentaren fühlen aber wohl schon den Pain, an ein Ticket zu kommen: "bin noch nicht bereit für den stress beim ticketkauf😭😭" und "Meine Gefühle, wenn ich an den Ticketverkauf denke: 📈📉📈📉📈📉📈📉".

