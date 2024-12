Brutal! PSG-Keeper Donnarumma kriegt Stollen ins Gesicht

Das tut schon beim Zuschauen weh: Gianluigi Donnarumma blutet heftig im Gesicht. Was ist genau passiert?

Am Mittwochabend spielt Donnarumma mit seinem Team Paris Saint-Germain beim AS Monaco - Topspiel in der französischen Ligue 1. In der 18. Spielminute kommt es dann zu der schmerzhaften Szene.

Monaco-Star Singo trifft Donnarumma im Gesicht

Wilfried Singo sprintet auf das PSG-Tor zu. Dabei legt er sich den Ball zu weit vor.

Donnarumma kommt aus seinem Kasten und will die Situation klären.

Singo versucht über ihn zu springen, doch crasht mit seinem rechten Fuß in Donnarummas Gesicht.

Seine Stollen kratzen das Gesicht des Keepers auf, der danach ausgewechselt werden muss.

Krass: Auch wenn die Aktion von Singo wohl unabsichtlich war, war sie ganz offenbar doch gefährlich. Der Schiedsrichter gab ihm aber nicht einmal Gelb.