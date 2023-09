Gigi Hadid bei Date-Night erwischt?!

Sie hat vor Kurzem gemeinsam mit Cole Bennett eine Party verlassen. Jetzt wurden die zwei schon wieder zusammen gesehen.

Paparazzi haben gefilmt, wie Gigi Hadid durch den Hintereingang aus einem Restaurant in Hollywood kam. So weit, so gut - aber: Zeitgleich hat Musikproduzent Cole Bennett das Restaurant durch den Haupteingang verlassen.

Das sorgt jetzt für Gerüchte. Viele gehen davon aus, dass die beiden sich daten oder sogar ein Paar sind. Ein Statement dazu gibt es weder von Gigi noch von Cole.

Hier kannst du dir anschauen, wie die beiden getrennt aus dem Restaurant gehen:

Wer ist Cole Bennett?

Cole ist 27 Jahre alt und wurde unter anderem als Regisseur von Hip-Hop-Musikvideos bekannt. Er hat zum Beispiel mit Kanye West und Eminem zusammengearbeitet. Außerdem hat sein YouTube-Channel "Lyrical Lemonade" mehr als 20 Millionen Abonnenten.

Immer wieder Gerüchte um Gigis Liebesleben!

Seit Anfang des Jahres wurde Gigi auch immer wieder mit Leonardo DiCaprio gesehen. Es gab das Gerücht, dass das Model und der Schauspieler zusammen sind. Eine Beziehung haben sie niemals bestätigt.

