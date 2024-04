HIER dürfen Schüler länger pennen ⏰

Zur ersten oder zur dritten Stunde kommen? Die Schüler der 7a am Gymnasium in Plochingen können das jetzt selbst entscheiden.

Dort wird sechs Wochen lang ein Gleitzeit-Modell getestet, immer dienstags und freitags.

getestet, immer dienstags und freitags. Normalerweise gibts von 07:50 bis 09:40 Uhr Deutsch und Englisch. Stattdessen gibts während der Testwochen eine sogenannte freiwillige Lernzeit: Die Schüler bekommen Aufgaben, die sie vor Ort unter Aufsicht oder später zu Hause machen können.

"Die Idee kam von den Schülern selbst"

Die Klasse hatte zusammen überlegt, was sie an der Schule stört und was sie verbessern könnte. Der frühe Start in den Tag war laut Deutschlehrer Till Richter einer der wichtigsten Pain Points. So entstand die Idee für das Gleitzeit-Projekt.

Sollte die Schule grundsätzlich später starten?

Darüber wird schon seit Jahren diskutiert. Verschiedene Studien zeigen, dass Jugendliche besser lernen, wenn sie länger pennen können. Bei Kindern ist das anders - die sind eher früh am Morgen so richtig fit. Das liegt daran, dass sich die "innere Uhr" mit der Zeit verändert.

