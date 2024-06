Das neue Städteranking zeigt, dass in den Großstädten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch Luft nach oben ist.

Familiär, beschaulich, sicher und grün – das sind die Städte, in denen die meisten Einwohner happy sind. Ergeben hat das der Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL). Den 1. Platz von 40 Städten machte also nicht München, Berlin oder Freiburg - sondern Kassel.

Städteranking 2024: Das ist die Top 3

Kassel Erfurt Aachen

Die Erklärung: Eher kleine Städte schneiden bei Kriterien wie Lebensqualität, Einkommen, Arbeitsplätze und Infrastruktur meistens überdurchschnittlich ab. Probleme wie Kriminalität, soziale Isolation oder Umweltbelastungen gibt es eher in größeren Städten.

Glücksatlas vergleicht subjektives und objektives Glück

Die Studie hat das subjektive Lebensglück mit der "objektiv messbaren Lebensqualität" verglichen. Dafür gibt es 45 Kriterien, zum Beispiel:

💶 Einkommen

🚃 Infrastruktur

🌳 Grünflächen

🎭 Kultur

👩‍⚕️ Gesundheitsversorgung

👨🏿‍🏫 Bildung

🚨​ Kriminalität

Wie schneiden die Städte in BW und RLP ab?

Würde es nur um die objektiven Kriterien gehen, wären die meisten Großstädte in BW in den Top Five, RLP knapp danach. Subjektiv gesehen sieht das aber anders aus:

Stuttgart : Platz 14 (subjektive Kriterien) statt 4 (objektive Kriterien)

: Platz 14 (subjektive Kriterien) statt 4 (objektive Kriterien) Mannheim : Platz 15 statt 14

: Platz 15 statt 14 Mainz : Platz 21 statt 7

: Platz 21 statt 7 Freiburg : Platz 22 statt 3

: Platz 22 statt 3 Karlsruhe: Platz 39 statt 2

💡​: Für das Ranking wurden Daten der Glücksatlas-Datenbank der letzten drei Jahre ausgewertet. Das Ergebnis zeigt das subjektive Lebensglück in den 40 größten Städten Deutschlands mit mehr als 200.000 Einwohnern.

