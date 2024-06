Grölen Galatasaray-Fans bei Meisterfeier "Ausländer raus"?

Ein Video, das den Vorfall auf dem Stuttgarter Schlossplatz zeigen soll, verbreitet sich gerade auf X. Ist es real?

Konkret sind in dem X-Video offenbar Fans von Galatasaray Istanbul zu sehen, die am Sonntagabend den Meistertitel des türkischen Vereins feiern. In dem Clip springen die Menschen und es ist im Chor mehrfach "Ausländer raus" zu hören. Was viele irritiert: Bei den mutmaßlich Singenden dürfte es sich wohl auch um Menschen mit türkischem Migrationshintergrund handeln.

Sollte das Video echt sein, erinnert es stark an die jüngsten Vorfälle aus Sylt:

Galatasaray-Feier in Stuttgart: Was sagt die Polizei?

Auf Nachfrage von NEWSZONE hat eine Sprecherin der Polizei gesagt, dass das Video den Ermittlern bekannt ist. Noch sei aber unklar, ob der Clip echt oder fake sei. Das müsse jetzt geprüft werden. Außerdem kommentierte die Polizei unter dem entsprechenden Video auf X:

Vielen Dank für den Hinweis. Die Strafbarkeit wird geprüft.

"Ausländer raus"-Rufe in Stuttgart? Staatsanwaltschaft prüft Videos Dauer 0:26 min "Ausländer raus"-Rufe in Stuttgart? Staatsanwaltschaft prüft Videos

Btw: Bei der Gala-Meisterfeier am Sonntagabend in Stuttgart hat es 18 Festnahmen gegeben. Was los war, kannst du hier checken⬇️