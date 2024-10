Schüsse in Göppinger Bar: Täter ist weiter auf der Flucht

Am Mittwochabend wurde ein Mann in Göppingen erschossen. Der Täter ist auf der Flucht. Das ist über ihn bekannt.

Bei den Schüssen ist ein 29-Jähriger getötet worden. Das hat die Polizei bestätigt.

Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, sind nach der OP aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Tatort war eine Bar in der Göppinger Gartenstraße.

Der Täter soll mit einer Maschinenpistole geschossen haben. Das schreibt die Deutsche Presse-Agentur.

Der mutmaßliche Täter konnte flüchten. Er soll zwischen 18 und 24 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank sein. Laut der Polizei hatte er schwarze Klamotten an.

Aktuell suchen Polizeitaucher im Fluss Fils nach einer Tatwaffe. Laut Polizei wurden in der Vergangenheit Tatwaffen schon öfters in Flüssen entsorgt.

Zusammenhang zu Banden-Kriminalität in Stuttgart?

Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang mit einem Banden- oder Clankrieg im Großraum Stuttgart gibt. Seit rund zwei Jahren greifen sich zwei verfeindete Gruppen dort immer wieder an. Unter anderem wurde bei einer Beerdigung eine Handgranate geworfen.

Good to know 💡 Kurz nach der Tat hat die Polizei von einer Shisha-Bar als Tatort gesprochen. Es handelt sich aber wohl um eine andere Bar in der Gartenstraße. Wir haben das im Artikel korrigiert.