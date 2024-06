Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt wollte den Sieg der deutschen Mannschaft loben - das ist aber schief gegangen.

Viele bekamen den Tweet der Politikerin in den falschen Hals. Auf X schrieb Katrin Göring-Eckardt:

Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler 🤷‍♀️🌈​🌈🌈

Viele reagierten auf ihren Tweet und warfen ihr Rassismus vor, weil sie die Hautfarbe der Spieler der Nationalmannschaft thematisiert. Unter den Kritikern befinden sich auch Politiker wie Wolfgang Kubicki:

Ich finde es wirklich bedenklich, wenn Menschen in Deutschland nach ihrer Hautfarbe bewertet werden. Die Kollegin sollte diesen Text schnell löschen. WK https://t.co/RO7ki1zCL0

Göring-Eckardt löscht Tweet: Deshalb hat sie es geschrieben

4.000 Kommentare später reicht es Göring-Eckardt: Sie löscht den Tweet und muss sich erklären. In einem weiteren Post stellt sie richtig, dass sie sich auf eine Umfrage bezogen hat. Bei dieser gab jeder fünfte Befragte an, dass er es besser fände, wenn mehr "weiße" Spieler in der deutschen Nationalmannschaft wären. Sie schreibt, dass sie sich wünscht, dass auch dieses Fünftel vom Gegenteil überzeugt wird.

Habe meinen Tweet gelöscht. Tut mir leid, wie ich formuliert habe. Mich hat aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn mehr “Weiße” in der Nationalmannschaft wären. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und wünsche mir, dass wir auch die 21% noch überzeugen. pic.twitter.com/wEFBOl3bq1

