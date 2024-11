Grammys: Beyoncé stellt neuen Rekord auf!

In elf Kategorien wurde Queen B für den Grammy nominiert. Damit gibt es jetzt eine neue Bestmarke ...

In ihrer gesamten Karriere hat Beyoncé schon 99 Grammy-Nominierungen gesammelt - das hat vor ihr noch niemand geschafft. Bei den kommenden Grammy Awards könnte sie unter anderem mit ihrem Album "Cowboy Carter" in den Kategorien "Album des Jahres", "bester Song" und "beste Aufnahme des Jahres" gewinnen. 💡 Sollte Beyoncé für das beste Album des Jahres ausgezeichnet werden, wäre sie in dieser Kategorie die erste schwarze Preisträgerin im 21. Jahrhundert.

Grammys 2025: Diese Stars sind auch nominiert

In den Top-Kategorien Album, Song und Aufnahme des Jahres:



Die ganze Liste der Nominierungen kannst du hier abchecken. Es sind btw auch deutsche Acts am Start:

Grammys: Elf Chancen für Beyoncé, auch Deutsche nominiert Dauer 0:25 min Grammys: Elf Chancen für Beyoncé, auch Deutsche nominiert

Der Grammy ist der wichtigste Musikpreis in den USA. Die nächste Verleihung ist am 2. Februar 2025 in Los Angeles.