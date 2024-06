Sonnencreme for free bei der EM

Bei der Fußball-EM der Männer wird es kostenlose Sonnencreme für die Fans geben - der Grund ist ernst.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (yes, that’s a thing) stellt in allen zehn EM-Städten in den Fan-Zones Sonnencreme-Spender auf. Die werden regelmäßig wieder aufgefüllt. Nach der Europameisterschaft soll das, was übrig bleibt, an Sportvereine und Schwimmbäder gehen.

Die Aktion ist Teil einer Kampagne, um auf Hautkrebs aufmerksam zu machen - die Fälle seien in den letzten Jahren immer mehr gestiegen.

Wie du dich am besten vor Hautkrebs schützt, checkst du hier: